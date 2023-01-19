EU Court puts end to emergency use of bee-toxic pesticides

The EU's highest court ruled on Thursday (19 January) that EU countries should no longer be allowed temporary exemptions for banned, bee-toxic neonicotinoid pesticides, putting half of all such derogations to an end. 




A bee collects pollen from Phacelia in Hungary
On Thursday, (19 December) the European Court of Justice (ECJ) confirmed that Member States are not allowed to derogate from the use of seeds treated with ‘expressly banned’ plant protection products by EU law. [[EPA-EFE/Zsolt Czegledi]]

