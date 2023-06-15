LEAK: Commission dismissive of food security fears in new pesticide study

The EU plan to cut pesticide use and risk in half by 2030 will have its largest impact on crops having 'little or no impact on food security', the European Commission predicted in its additional impact assessment requested by EU ministers.

In a 218-page draft of the impact assessment, obtained by EURACTIV, the EU executive addresses the economic impact of the EU pesticide plan on agriculture production and the consequences on the availability and price of feed and food.

